NASA: запуск к МКС миссии Crew-12 с Федяевым состоится не ранее 11 февраля

В экипаж также войдут американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Экипаж миссии Crew-12, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Андрей Федяев, направится к Международной космической станции (МКС) не ранее 11 февраля. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"Самая ранняя возможность для запуска Crew-12 к орбитальной станции появится 11 февраля в 06:00 по времени восточного побережья (14:00 мск), - говорится в заявлении американского космического ведомства. - Следующие возможности для запуска ожидаются 12 февраля в 05:38 (13:38 мск) и 13 февраля в 05:15 (13:35 мск)".

Вместе с Федяевым в экипаж миссии войдут американские астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Российский космонавт сообщил 25 января, что они завершили подготовку к полету на корабле Crew Dragon, которая проходила на базе компании SpaceX в городе Хоторн (штат Калифорния).