Роскосмос получит предложения по застройке Центра Хруничева в Москве в течение 10 дней

"На сегодняшнем заседании оперативного штаба поручил в течение 10 дней внести в Роскосмос предложения по строительству на московской территории этого предприятия нового Инженерного центра КБ "Салют", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник поручил в течение 10 дней представить в Роскосмос предложения по строительству на территории Центра имени М. В. Хруничева нового инженерного центра конструкторского бюро (КБ) "Салют".

Как подчеркнул глава Роскосмоса, для вывода Центра имени М. В. Хруничева из кризиса "госкорпорация совместно с администрацией предприятия рассматривает его текущее финансово-экономическое состояние и уже помогла сформировать на десятилетний период план стабильных заказов".

В августе Рогозин сообщил о планах создания на московской территории Центра имени М. В. Хруничева нового "Звездного городка".