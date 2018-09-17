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Роскосмос получит предложения по застройке Центра Хруничева в Москве в течение 10 дней

Речь идет о возведении нового инженерного центра конструкторского бюро "Салют"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник поручил в течение 10 дней представить в Роскосмос предложения по строительству на территории Центра имени М. В. Хруничева нового инженерного центра конструкторского бюро (КБ) "Салют".

"На сегодняшнем заседании оперативного штаба поручил в течение 10 дней внести в Роскосмос предложения по строительству на московской территории этого предприятия нового Инженерного центра КБ "Салют", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул глава Роскосмоса, для вывода Центра имени М. В. Хруничева из кризиса "госкорпорация совместно с администрацией предприятия рассматривает его текущее финансово-экономическое состояние и уже помогла сформировать на десятилетний период план стабильных заказов".

В августе Рогозин сообщил о планах создания на московской территории Центра имени М. В. Хруничева нового "Звездного городка".

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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