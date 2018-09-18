Фондсервисбанк открыл кредитную линию Роскосмосу на 5 млрд рублей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Фондсервисбанк открыл кредитную линию Роскосмосу с лимитом на 5 млрд рублей до 2023 года для финансирования текущей деятельности госкорпорации. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.
В техническом задании к закупке у единственного поставщика указывается, что сроки предоставления услуги - 60 месяцев с даты подписания кредитного договора. Источником финансирования называются собственные средства.
"Цель привлечения кредитной линии: финансирование деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 215-ФЗ, включая возможное предоставление займов организациям госкорпорации "Роскосмос", осуществление вложений в уставные капиталы нефинансовых организаций госкорпорации "Роскосмос", в том числе покупка их акций на вторичном рынке. Рефинансирование ранее предоставленных кредитов в других банках, в том числе выданных на вышеуказанные цели", - говорится в документации.
При этом кредит не может быть использован на погашение займов третьим лицам, приобретение и погашение векселей третьих лиц, приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц, пополнение счетов в других кредитных организациях, кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам.