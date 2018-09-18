Фондсервисбанк открыл кредитную линию Роскосмосу на 5 млрд рублей

В НПО Лавочкина подтвердили перенос запуска обсерватории "Спектр-РГ" на весну 2019 года

Ожидается, что в это время возможна наилучшая радиовидимость космического аппарата с отечественных наземных пунктов, что существенно повышает надежность управления космической обсерваторией

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