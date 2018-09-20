Российский космонавт рассказал, почему стало неинтересно летать на орбиту

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские космонавты стали больше склоняться к уходу из профессии, так как полеты перестали быть интересными. Об этом в интервью ТАСС рассказал космонавт, заместитель директора Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Котов.

"Да, к сожалению, такая тенденция наметилась. Полеты перестали быть "интересными", - сказал Котов, отвечая на вопрос - почему космонавты уходят из отряда. По его мнению, "когда нет большого количества новых экспериментов, когда больше уходит времени на обслуживание себя и станции, чем на науку, пропадает мотивация".

Котов отметил, что космонавты стараются уходить из отряда раньше также по причине возникающей неопределенности с дальнейшим трудоустройством. "В России на государственном уровне отсутствует целевая программа трудоустройства космонавтов после ухода из отряда, а за время пребывания в нем теряется первоначальная квалификация космонавта (летчика, инженера, врача, ученого). Таких мест, где берут за звезды, за звания - мало, да и неинтересно это, как и просто сидеть на пенсии дома. Потому космонавты задумываются о том, чтобы трудоустроиться, пока позволяет возраст, пока есть такая возможность, и уходят", - пояснил он.