ЦПК получил аппаратуру для подготовки космонавтов к межпланетным перелетам

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) получил аппаратуру, которая позволит подготовить космонавтов к полетам в дальний космос. Об этом в четверг сообщается на его сайте.

"С 10 по 19 сентября 2018 года на базе научного управления Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прошли приемо-сдаточные испытания универсального компьютерного стенда робототехнических систем при участии специалистов ЦПК и АО "НПО "Андроидная техника", - говорится в сообщении.

Там указывается, что стенд, созданный на основе единого комплекса программно-аппаратных средств моделирования виртуальных 3D-моделей роботов и их внешнего окружения, успешно осваивается специалистами ЦПК "для последующего применения в подготовке космонавтов". "Стенд будет использоваться для проведения эргономических исследований и отработки взаимодействия участников длительных экспедиций с различными робототехническими системами космического назначения", - говорится в сообщении .

В ЦПК отметили, что межпланетные экспедиции ближайшего будущего выдвигают новые требования к безопасности и эффективности деятельности космонавтов. "Вот почему в число перспективных направлений пилотируемых программ входит применение робототехнических систем как на борту космических кораблей, так и при выполнении "напланетной" деятельности", - говорится в сообщении.

При выполнении перспективных программ межпланетных полетов, связанных с колонизацией Луны и Марса, антропоморфные робототехнические системы станут надежными помощниками космонавтов, считают в ЦПК.