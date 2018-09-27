Японские роботы-исследователи прислали новые фотографии с астероида Рюгу

"Роботы-исследователи были доставлены 21 сентября для изучения поверхности астероида Рюгу, - пишет агентство. - Это уже второй отчет об их деятельности, мы закончили его видеороликом, записанный одним из роботов-исследователей, на котором Солнце движется по небу так, как это видно с поверхности Рюгу". На снимках достаточно четко виден неровный и усыпанный камнями рельеф этого необычного небесного тела Солнечной системы.

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Роботы-исследователи, которых доставил на астероид Рюгу японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), прислали новые фотографии с его поверхности. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Автономные роботы-исследователи - Rover-1А и Rover-1B - представляют из себя небольшие устройства, весом всего лишь около 1 кг. Они перемещаются по астероиду "вприпрыжку", используя низкую гравитацию последнего. На роботах размещены широкоугольные камеры, также они оборудованы специальными датчиками для измерения температуры поверхности Рюгу.

Полет к астероиду

Японский зонд "Хаябуса-2" успешно высадил неделю назад на астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, двух роботов-исследователей, сообщило JAXA.

Отмечается, что два робота цилиндрической формы длиной 18 см проведут на поверхности астероида исследования и необходимую подготовку для посадки на Рюгу самого зонда, она должна состояться в следующем месяце.

Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, около 900 м. "Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Чтобы подтвердить или опровергнуть их теорию, зонд в общей сложности должен совершить три посадки на астероид, после чего к 2020 году вернется на Землю.

"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае 2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие на расстояние в 6 млрд км.