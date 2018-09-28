Российские ученые хотят создать модуль на МКС для выращивания человеческих органов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российские ученые рассчитывают, что на Международной космической станции (МКС) появится отдельный модуль, в котором будут выращиваться человеческие органы. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на официальном канале РКК "Энергия" в видеохостинге YouTube.

Cюжет был посвящен предстоящему на МКС эксперименту "Магнитный 3D-биопринтер".

"В идеале - создать отдельный модуль, где можно было бы выращивать целые органы, не повреждая клетки", - заявил в ролике диктор, рассказывая о перспективах эксперимента.

"К этому модулю могли бы курсировать корабли (доставлять материал и возвращать на Землю уже напечатанные образцы - прим. ТАСС), чтобы снабжать людей на Земле тем необходимым биоматериалом, который сейчас приходится ждать от доноров", - рассказал в сюжете заместитель руководителя научно-технического центра РКК "Энергия" Дмитрий Сурин.

О принтере

Заявитель эксперимента - лаборатория биотехнологических исследований "3D Биопринтинг Солюшенс", это российский стартап, являющийся "дочкой" компании "Инвитро". Впервые в России организация-заявитель сама оплачивает создание и испытание научной аппаратуры.

По итогам первого этапа эксперимента ученые планируют получить образцы размером в 2-3 мм. Планируется, что это будет хрящевая ткань человека и щитовидная железа грызуна.

3D-биопринтер создан для выращивания живых тканей, а впоследствии и органов, но также его можно будет использовать для изучения влияния условий космоса на живые объекты в длительных полетах. В дальнейшем биопринтер может использоваться как заявителями эксперимента, так и сторонними научными коллективами. Его назначенный срок службы - пять лет.

Как отметили в РКК "Энергия", определение "3D-биопринтер" не совсем подходит аппаратуре. "Это название является довольно условным: у устройства нет никаких движущихся частей, процесс выращивания материала происходит не аддитивно, то есть послойно, а с использованием "формативного" принципа, когда образец растет в сильном магнитном поле в условиях микрогравитации. Внутри прибора установлены камеры GoPro, с помощью которых можно будет наблюдать за ходом эксперимента", - заявили в корпорации.

В перспективе эта методика может применяться для создания органов из биоматериалов конкретных пациентов. "У такого способа сразу два очевидных преимущества: не надо ждать, когда появится подходящий для пересадки донорский орган, и автоматически решается вопрос приживаемости. Еще одно возможное применение биопринтера - выращивание белковой пищи, например, космического фарша, который будет продолжать расти по мере его употребления", - рассказали представители предприятия.