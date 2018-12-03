"Энергомаш": РФ готова создать в Бразилии лицензионное производство ракетных двигателей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россия готова организовать в Бразилии совместное предприятие или лицензионное производство двигателей для ракет-носителей. Об этом сообщил глава НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

Арбузов отметил, что Россия сделала Бразилии ряд предложений о сотрудничестве в ракетно-космической отрасли еще при предыдущем бразильском правительстве (в 2016 году президент латиноамериканской страны Дилма Русеф была сменена Мишелом Темером, срок полномочий которого истечет 31 декабря), однако не знает, как настроено нынешнее. При этом, подчеркнул он, сотрудничество с Бразилией в этой сфере для РФ "в любом случае интересно".

"Если речь пойдет о наших двигателях, то это будет либо лицензионное производство, либо совместное предприятие", - уточнил собеседник издания.

Ранее Арбузов заявлял, что РФ ведет активные переговоры о возможных поставках ракетных двигателей в том числе с Бразилией.

Южноамериканская страна располагает собственным космодромом Алкантара, первый пуск с которого состоялся в феврале 1990 года. Это был запуск метеорологической ракеты - отправить в космос собственную ракету-носитель Бразилии пока так и не удалось. Государство рассматривало совместный с Украиной проект по созданию на космодроме инфраструктуры для ракет "Циклон-4", однако отказалось от этого начинания. В 2018 году сообщалось, что бразильские власти ведут переговоры об аренде космодрома с американской компанией SpaceX.

В России на основе НПО "Энергомаш" создается единая корпорация ракетного двигателестроения, соответствующий план-график был согласован в конце июля 2018 года. Ранее сообщалось, что создание холдинга будет завершено к 2019 году. В состав структуры помимо самого "Энергомаша" войдут "Протон-ПМ", НИИ машиностроения, Конструкторское бюро химического машиностроения имени А. М. Исаева и ОКБ "Факел", а также Воронежский механический завод и Конструкторское бюро химической автоматики, которые планируется слить в единый Воронежский центр ракетного двигателестроения.