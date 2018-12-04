Ученые зафиксировали образование сверхмассивной черной дыры в 9 млрд световых лет от Земли

СИДНЕЙ, 4 декабря. /ТАСС/. Международная группа ученых зафиксировала гравитационные волны, образовавшиеся в результате слияния черных дыр в сверхмассивный объект в 9 млрд световых лет от Земли. В результате этого космического катаклизма, по мнению астрономов, образовалась новая черная дыра, превышающая своими размерами наше Солнце в 80 раз. Результаты этих наблюдений содержатся в докладе Национального университета Австралии (АНУ) в Канберре.

Вместе с коллегами из Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO) в США австралийские ученые смогли зафиксировать мощную гравитационную волну. "Перед слиянием черные дыры существенно ускорили свое вращение и мы, конечно, ожидали чего-то особенного, - сообщила профессор Сьюзан Скотт, руководитель группы общей теории относительности и анализа данных в АНУ. - Действительно, новый объект, возникший в результате слияния, получился сверхмассивным - ничего подобного мы еще не наблюдали".

Столкновения черных дыр - областей пространства-времени, гравитационное притяжение которых настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света - явление редкое, но не уникальное. Лишь в 2017 году астрономы всего мира наблюдали такие события трижды на расстоянии от 3 до 6 млрд световых лет от Солнечной системы. "Наблюдение за такими объектами позволяет понять природу черных дыр и этапов их существования", - отметила Сьюзан Скотт, добавив, что регистрация гравитационных волн со столь далекого расстояния позволит усовершенствовать современные детекторы, "чтобы когда-нибудь заглянуть действительно очень далеко, вернуться к началу времен - моменту Большого Взрыва". Результаты работы астрономов будут представлены на научной конференции, которая состоится в австралийском Перте в конце декабря, а затем опубликованы в журнале Physical Review.

Гравитационные волны от столкновения черных дыр были впервые зарегистрированы детекторами LIGO (Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory) в США в 2015 году. Американские физики Райнер Вайсс, Кип Торн и Берри Бэриш стали в 2017 году лауреатами Нобелевской премии по физике за решающий вклад в проект LIGO, а также за наблюдение за гравитационными волнами.