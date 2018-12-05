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Роскосмос доложит об устранении замечаний по Федеральной целевой программе до конца года

Ранее в среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поднял вопрос касательно неэффективности исполнения двух федеральный целевых программ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" доложит об устранении замечаний по своей Федеральной целевой программе (ФЦП) до конца года. Об этом сообщил ТАСС в среду официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

"Работаем над устранением замечаний. До конца года доложим о результатах", - сказал официальный представитель.

Ранее в среду премьер-министр России Дмитрий Медведев поднял вопрос о неэффективности исполнения двух федеральный целевых программ. Он призвал госзаказчиков этих программ (Минобрнауки и Роскосмос) исправить ситуацию и доложить о принятых мерах до конца года.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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