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Двух украинцев обвинили в хищении $8,2 млн у "Укркосмоса"

В результате таких действий произошел срыв запуска первого украинского спутника "Лыбидь"

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Бывшему внештатному советнику гендиректора Государственного космического агентства Украины и его сообщнику, чьи имена следствие пока не называет, предъявлены обвинения в растрате более $8 млн предприятия "Укркосмос", из-за чего произошел срыв запуска первого украинского спутника "Лыбидь". Об этом в среду сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Как установило следствие, в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,25 млн, предоставленных в рамках кредита Экспортного агентства Канады для строительства ракеты-носителя на предприятии "Производственное объединение "Южмаш", - говорится в сообщении. - В результате таких действий сорван запуск первого украинского спутника "Лыбидь" как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины".

В бюро добавили, что бывший внештатный советник космического агентства уже задержан. Ему инкриминируют обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем". Второму подозреваемому предъявлены обвинения только по статье об "отмывании денег".

О запуске спутника

Спутник "Лыбидь" планировали вывести на орбиту еще в 2011 году, однако старт постоянно откладывается по разным причинам, среди которых были и финансовые проблемы канадских партнеров, и проблемы с финансированием уже украинского предприятия "Южмаш".

В 2009 году украинское космическое агентство заключило контракт с канадской компанией MDA на производство спутника и строительство на Украине объекта наземной вспомогательной инфраструктуры для его использования. Российская компания "Информационные спутниковые системы" выступила в качестве субподрядчика, отвечающего в том числе за спутниковую платформу и конструкцию модуля полезной нагрузки. Общий объем финансирования программы был утвержден в размере 38,5 млрд гривен ($1,5 млрд).

В сентябре текущего года глава Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко заявил, что Киев рассчитывает запустить спутник "Лыбидь" в августе 2019 года. Он пояснял, что это произойдет, если канадский подрядчик возобновит работу по проекту до конца текущего года.

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