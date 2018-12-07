СМИ: Китай запустил космический аппарат "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай в пятницу осуществил запуск космического аппарата "Чанъэ-4" для исследования обратной стороны Луны. Об этом сообщил информационный портал Sina.

Проект осуществляется при участии Китайского национального космического управления. Запуск был осуществлен примерно в 02:00 по местному времени субботы (21:00 мск, 7 декабря) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В".

Проект реализован при участии Китайского национального космического управления. Запуск был осуществлен в 02:00 по местному времени субботы (21:00 мск, 7 декабря) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3В".

Данная лунная миссия - один из самых амбициозных проектов китайской космонавтики текущего года. "Чанъэ-4" - это автоматическая лунная станция и луноход, который будет использоваться для геологических исследований. Ожидается, что станция установит связь с Землей через ретранслятор в точке L2. Данная миссия также позволит ученым получить платформу для дальнейшего изучения обратной стороны естественного спутника нашей планеты.

Связь аппарата с Землей осуществляется при помощи спутника-ретранслятора "Цюэцяо" - первого в истории космического аппарата, приступившего к работе на гало-орбите в точке Лагранжа L2 на обратной стороне Луны. В этой локации спутник способен долгое время сохранять устойчивую позицию относительно Солнца и нашей планеты.

Освоение Луны

Китайская программа изучения Луны условно разделена на три части. В 2007 году был успешно осуществлен запуск аппарата "Чанъэ-1". Он проработал на орбите Луны 16 месяцев. В результате была составлена трехмерная карта ее поверхности с высоким разрешением. В 2010 году к Луне был отправлен второй исследовательский аппарат для фотографирования районов приземления "Чанъэ-3".

Вторая стадия исследования естественного спутника Земли предусматривала доставку на его поверхность самоходного аппарата. В рамках третьей фазы, которая реализуется сейчас, на Землю должны быть доставлены образцы лунных пород. Космонавтов на Луну Китай планирует отправить до 2036 года.