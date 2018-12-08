NASA сообщило о завершении стыковки грузового корабля Dragon к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Стыковка американского космического корабля Dragon с Международной космической станцией (МКС) завершилась в субботу. Это произошло в 10:36 по времени Восточного побережья США (18:36 мск), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Оно вело трансляцию сближения корабля компании SpaceX и МКС. "Через три дня после старта из Флориды корабль Dragon компании SpaceX установлен на поверхности модуля Harmony, на обращенной к Земле стороне Международной космической станции", - говорится в Twitter космического ведомства США.

Стыковку проводили астронавт NASA Серена Ауньон и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст. Захват грузовика рукой-манипулятором "Канадарм-2" произошел в 15:21 мск.

Dragon доставил на орбитальную станцию более 2,5 т грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов, включая жидкий метан и модули для совершения операции по дозаправке. С их помощью будет впервые проведен эксперимент по перекачке этого вида топлива в бак модуля на высоте примерно 400 км от Земли. В перекачке будет задействован сконструированный канадскими специалистами манипулятор Dextre, установленный на внешней поверхности МКС в марте 2008 года.

В число научных приборов, которые привез на МКС Dragon, входят аппараты, предназначенные для изучения явлений в атмосфере Земли, а также лазерный дальномер GEDI, созданный для наблюдения за лесным покровом Земли. Последний будет установлен на поверхности МКС, благодаря чему ученые смогут впервые получить высокоточные данные о вертикальной структуре лесов, флоре и фауне, а также более подробно изучить углеродно-азотный цикл на Земле.

Это уже 16-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи данного космического грузовика. В настоящее время на станции работают космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Кононенко, астронавты NASA Серена Ауньон и Энн Макклейн, а также астронавты Александер Герст (Европейское космическое агентство) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).