Роскосмос предупредил о повышенных рисках при стыковке коммерческих кораблей США с МКС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Стыковка американских коммерческих кораблей к Международной космической станции (МКС) может при некоторых сценариях создать дополнительные риски для экипажа станции и ее самой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Специалисты Роскосмоса и NASA, изучая возможные нештатные ситуации при стыковке американских коммерческих кораблей с МКС напрямую (минуя манипулятор на американском сегменте), пришли к мнению, что при выполнении некоторых сценариев стыковочных операций повышаются риски для станции и экипажа", - рассказали в госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что сейчас специалисты прорабатывают различные варианты, чтобы снизить эти риски. О каких конкретно рисках идет речь, в пресс-службе не уточнили.

Запуск одного из американских перспективных космических кораблей Crew Dragon намечался на 9 февраля, однако позже его перенесли на 2 марта из-за необходимости дополнительного тестирования оборудования и подготовки специалистов. Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже перевозит грузы для МКС. В космос его будет выводить ракета Falcon 9 производства SpaceX.