Специалисты продолжат попытки связаться с телескопом "Спектр-Р" до 15 мая

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Госкомиссия в пятницу приняла решение продолжить попытки восстановить связь с российским радиотелескопом "Спектр-Р" до 15 мая, сообщил ТАСС советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Решением сегодняшней госкомиссии космический аппарат передан НПО Лавочкина (предприятие - изготовитель телескопа - прим. ТАСС) на работы по программе главного конструктора. Специалисты НПО будут до 15 мая продолжать попытки вхождения в связь со спутником. После 15 мая пройдет новое заседание госкомиссии, где будут заслушаны результаты работ и принято решение о дальнейшей судьбе "Спектра-Р", - сказал Блошенко.