Пилотируемый запуск "Союза" к МКС застрахуют на 4,156 млрд рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры" (ФГУП "ЦЭНКИ") объявил конкурс на страхование рисков при запуске ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-12" и его стыковке с Международной космической станцией, следует из материалов сайта госзакупок. Начальная цена контракта установлена на уровне 269,3 млн рублей, страховая сумма - 4,156 млрд рублей. Выгодоприобретатель по договору - госкорпорация Роскосмос.

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Как сообщалось ранее, первый в этом году пилотируемый старт к МКС запланирован на 14 марта. На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября.

После аварии ракеты "Союз" при пилотируемом запуске 11 октября 2018 года тарифы на страхование ракет этого типа выросли примерно в два раза. Так, запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10", состоявшийся 16 ноября, был застрахован за 233,6 млн рублей вместо 116,5 млн рублей, планировавшихся изначально, следует из данных сайта госзакупок. Следующий после аварийного пилотируемый запуск корабля "Союз МС-11", состоявшийся 3 декабря, был застрахован за 310,2 млн рублей, что в 2,16 раза больше стоимости страховки предыдущего запуска (143,3 млн рублей).

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил организовать страхование всей программы запусков на год вперед единым пакетом.