На борту МКС в сентябре 2019 года соберется девять человек

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 21 февраля. / ТАСС/. Три экипажа соберется на борту Международной космической станции в сентябре 2019 года. Об этом сообщил в четверг журналистам космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин на предполетной конференции в Звездном городке.

"К концу сентября нас будет девять человек на борту. У меня такого опыта не было. Это будет здорово. Когда три экипажа, будет потеснее, но много народа - это веселее", - сказал он.

Старт корабля "Союз МС- 12" с Алексеем Овчининым, Ником Хейгом и Кристиной Кох на борту запланирован на 14 марта с космодрома Байконур. Согласно программе полета, они проведут на орбите 204 дня.

Затем в июле на МКС отправятся россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Третий экипаж, который прилетит в конце сентября, еще не определен. В его состав должен войти первый представитель ОАЭ.