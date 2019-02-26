"Протон-М" для запуска "Спектра-РГ" отправили на Байконур

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ракету-носитель "Протон-М" отправили на космодром Байконур, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Роскосмоса.

"В ночь на вторник железнодорожный состав с блоками ракеты-носителя "Протон-М", головным обтекателем и разгонным блоком ДМ-03, отправлены из ГКНПЦ им М.В. Хруничева на космодром Байконур", - говорится в сообщении.

В будущем эта ракета-носитель будет использоваться для выведения на орбиту космической обсерватории "Спектр-РГ". Как уточнили в госкорпорации, "все мероприятия, связанные с отправкой на космодром средств выведения по программе "Спектр-РГ" прошли штатно".

Ранее главный конструктор обсерватории Илья Ломакин (НПО им. С.А. Лавочкина) сообщил, что точная дата запуска космического аппарата должна определиться на этой неделе. В свою очередь, аспирант Института прикладной математики имени М.В. Келдыша Евгений Михайлов отмечал, что запуск космической обсерватории запланирован на июнь 2019 года.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне, с высокой чувствительностью и угловым разрешением.