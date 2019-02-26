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Роскосмос запустит семь кораблей в 2019 году

Как сообщили в госкорпорации, среди них - четыре пилотируемых и три грузовых аппарата

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Роскосмос запустит в 2019 году к Международной космической станции (МКС) семь космических кораблей. Среди них - четыре пилотируемых и три грузовых, говорится в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации во вторник.

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"Всего в этом году на станцию отправится семь космических кораблей", - отмечается в сообщении.

Так, 14 марта к МКС отправится пилотируемый корабль "Союз МС-12" с экипажем в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина, астронавтов NASA Кристины Кох и Ника Хейга. Следующий пилотируемый пуск намечен на 6 июля, на орбиту на нем отправятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ЕКА Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. Еще один запуск космического корабля с экипажем запланирован на 25 сентября. В его экипаж войдет первый космонавт из ОАЭ.

Первый запуск пилотируемого корабля на ракете "Союз-2.1а" в беспилотном варианте ожидается 22 августа.

Грузовые корабли "Прогресс" будут запущены 4 апреля, 31 июля и 20 декабря.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов сообщил ТАСС, что госкомиссия в понедельник утвердила программу полетов к МКС на 2019 год.

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