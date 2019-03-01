В NASA заявили о достижения согласия с Роскосмосом относительно полета Crew Dragon к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Представители NASA и Роскосмоса обсудили имеющиеся у российской стороны озабоченности относительно предстоящего запуска нового космического корабля Crew Dragon без экипажа к Международной космической станции (МКС) и пришли к единому мнению. Об этом заявил в четверг заместитель руководителя программы МКС в NASA Джоэл Монтелбано на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Монтелбано был задан вопрос о том, урегулированы ли спорные вопросы, касающиеся опасений российской стороны относительно того, что программное обеспечение Crew Dragon американской компании SpaceX может не сработать правильно при стыковке с орбитальным комплексом. "Вчера [27 февраля] мы достигли согласия с Роскосмосом по поводу протокола сближения", - сказал представитель американского космического ведомства. Он отметил, что представители SpaceX, в частности, во время консультаций "объяснили, какие меры предпринимают для обеспечения безопасности".

По словам Монтелбано, в Роскосмосе запросили "некоторые дополнительные меры" для обеспечения безопасности станции. Как отметил представитель NASA, в конечном счете, стороны пришли к единому мнению". "Они согласились и подписали протокол, касающийся запуска и стыковки", - добавил он.

Планируется, что запуск Crew Dragon к орбитальной станции состоится 2 марта.

Ранее в текущем месяце в Роскосмосе заявили, что стыковка американских коммерческих кораблей к МКС может при некоторых сценариях создать дополнительные риски для экипажа станции и ее самой. В Роскосмосе уточнили тогда, что специалисты прорабатывают различные варианты, чтобы снизить эти риски. О каких конкретно рисках идет речь, в пресс-службе не уточнили. На прошлой неделе руководитель программы МКС в NASA Кирк Ширман заявил, что американская сторона намерена проводить дальнейшие консультации с представителями Роскосмоса, чтобы выработать единую точку зрения относительно предстоящего запуска.

О корабле Crew Dragon

NASA прекратило собственные пилотируемые полеты в 2011 году, после завершения программы возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими кораблями "Союз". Контракт NASA и Роскосмоса истекает в конце 2019 года. В настоящее время новые американские космические корабли для пилотируемых полетов разрабатывают компании SpaceX и Boeing.

SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название - Dragon v2) в мае 2014 года. В сентябре того же года между NASA и SpaceX был заключен контракт на $2,6 млрд для завершения разработки Dragon v2 и его сертификации для полетов на МКС, а в ноябре и декабре 2015 года были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны. Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже перевозит грузы для МКС, в космос его будет выводить ракета Falcon-9 производства SpaceX.