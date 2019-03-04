Гендиректор "Энергомаша" заявил о необходимости выпускать продукцию быстро и дешево

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Гендиректор НПО "Энергомаш" (производитель ракетных двигателей) Игорь Арбузов считает, что для обеспечения своей конкурентоспособности на мировом рынке необходимо учиться делать продукцию быстро и дешево. Его слова приводятся в понедельник в сообщении пресс-службы предприятия о совещании по итогам 2018 года.

"Создавать инструменты для проектирования ракетных двигателей с использованием современных технологий, проводить техническое перевооружение для быстрого и качественного производства двигателей", - сказал Арбузов.

По его словам, ключевым в этой работе станет внедрение процессов цифровой трансформации, индустрии 4.0, которая требует изменения самих принципов ведения бизнеса. Специалисты НПО "Энергомаш" должны уметь работать с цифровыми ресурсами, собирать и обрабатывать глобальные потоки данных. Сегодня на предприятии внедряется цифровая культура и сотрудники должны быть готовы ее принимать, отметил Арбузов.

"Американские, китайские, европейские компании уже давно существуют в этих процессах, НПО "Энергомаш" же пока находится на начальном этапе, у нас создана техническая база, и нам необходимо догонять международных коллег, в 2019 году выйти на уровень, позволяющий контролировать ход производства, проектирования, технологически процессов, уметь их правильно оценивать и корректировать в случае необходимости", - подчеркнул гендиректор предприятия.

В пресс-службе напомнили, что многие космические державы уже работают над созданием ракеты сверхтяжелого класса для освоения Луны и окололунного пространства. При этом большинство стран планируют создать ракету уже к 2025 году, в то время как в России этот срок - 2028 год.

Еще одной важной задачей для предприятия на 2019 год является снижение стоимости выпускаемой продукции, в этом году особый акцент будет сделан на росте производительности труда. "Нам нужен рост производительности труда на 10% ежегодно, и в этом году эта задача будет реализовываться", - уточнил Арбузов.