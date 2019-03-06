Японские специалисты готовятся создать искусственный кратер на астероиде

ТОКИО, 6 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА) намерены в начале апреля "выстрелить" 2-килограммовой болванкой с космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в поверхность астероида Рюгу, на орбите которого находится сейчас этот аппарат. Таким образом они намерены создать там искусственный кратер и попытаться собрать образцы пород, скрывающихся в недрах космического тела.

Как сообщается на сайте JAXA, в первую неделю апреля от "Хаябуса-2" отделится специальный блок, который начнет приближаться к поверхности астероида. На определенном расстоянии от него устройство "выстрелит" 2-килограммовую медную болванку, которая устремится к поверхности астероида со скоростью 2 км/с.

При столкновении с космическим телом снаряд должен создать кратер диаметром в несколько метров. Все это будет фиксировать автоматическая камера, которая для этого отделится от космического зонда. Сам "Хаябуса-2" во время эксперимента переместится на другую сторону астероида, чтобы не пострадать во время "выстрела".

При создании кратера должны обнажиться породы, которые, как предполагают специалисты JAXA, оставались в неприкосновенности со времен формирования Солнечной системы. Ориентировочно в мае "Хаябуса-2" попытается совершить посадку на астероид, чтобы собрать образцы этой породы для доставки на Землю.

22 февраля аппарат уже успешно садился на поверхность Рюгу, который находится на расстоянии 340 тыс. км от нашей планеты. Во время той посадки он также взял образцы пород. Планируется, что на орбите астероида "Хаябуса-2" будет находиться до ноября-декабря и затем отправится в обратный путь к Земле.