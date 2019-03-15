Межправительственная комиссия Казахстана и РФ по Байконуру соберется в апреле в Москве

АСТАНА, 15 марта. /ТАСС/. Астана и Москва договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии по Байконуру в апреле в российской столице. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

"Руководители делегаций высоко оценили эффективность деятельности Российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" и достигли предварительной договоренности о проведении ее шестого заседания в Москве в апреле текущего года", - отмечается в сообщении по итогам встречи министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскара Жумагалиева с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным 14 марта на Байконуре.

В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов сотрудничества на Байконуре и в целом в космической сфере, информировала пресс-служба министерства. "Стороны обсудили ход работ и согласовали порядок дальнейших совместных практических действий по реализации проекта по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" с выходом на его летные испытания в 2022 году. Внимание сторон также было уделено важности обеспечения коммерческой привлекательности проекта", - уточнила пресс-служба.

Свободная экономическая зона "Байконур"

Казахстан и Россия также договорились об организации рабочей группы по формированию свободной экономической зоны "Байконур".

"В ходе встречи делегации обсудили совместные меры, направленные на решение проблемных вопросов и перспективу развития города Байконура, обеспечение достойных жилищно-коммунальных и социально-политических условий проживания его жителей. В частности, было принято решение о создании рабочей группы по созданию свободной экономической зоны "Байконур", которая позволит создать благоприятные условия для развития бизнеса, занятности населения", - отмечается в сообщении.

На встрече также были рассмотрены вопросы реализации трехстороннего (совместно с ОАЭ) проекта модернизации "Гагаринского старта" "в целях его дальнейшей эксплуатации в интересах сторон, взаимодействия заинтересованных государственных органов и организаций России и Казахстана в реализации пусковых услуг по программе One Web".