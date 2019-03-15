РКЦ "Прогресс" собрал последний "Союз-ФГ" с системой управления украинского производства

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Последняя ракета-носитель "Союз-ФГ", в которой используется система управления украинского производства, произведена в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Об этом сообщили в пятницу ТАСС на предприятии.

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"АО "РКЦ "Прогресс" произведена последняя ракета-носитель с использованием системы управления производства завода "Коммунар" и СКБ "Полисвит" (Харьков, Украина)", - отметили в РКЦ.

В ракетно-космическом центре пояснили, что оставшиеся три ракеты "предназначены для запусков транспортируемых кораблей "Союз-МС".

Ранее на Байконуре пришлось дважды проводить комплексные проверки ракеты-носителя "Союз-ФГ" перед пилотируемым запуском. У специалистов возникли замечания к одному из приборов системы управления. Деталь, произведенную на Украине, пришлось заменить на новую из запасного комплекта. При повторной проверке замечаний не появилось.

В результате ракета "Союз-ФГ" 14 марта успешно вывела пилотируемый корабль "Союз МС-12" на орбиту. На нем к МКС прилетели космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.