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Роскосмос опубликовал плейлист экипажа "Союза МС-12"

Список из 17 композиций составили космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук

Роскосмос опубликовал плейлист экипажа корабля "Союз МС-12", который 15 марта пристыковался к российскому модулю "Рассвет" Международной космической станции (МКС). Список из 17 композиций размещен на странице корпорации во "ВКонтакте".

Плейлист составили космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук. "Перед стартом в космическом корабле всегда играет музыка, которая помогает экипажу сохранить позитивный настрой", - говорится в сообщении.

Стыковка "Союза МС-12" проходила в автоматическом режиме и успешно состоялась в 04:01 мск. Корабль причалил к МКС после шестичасового полета. На борту МКС новый экипаж встретили космонавт Олег Кононенко (Роскосмос) и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство). Планируемая продолжительность полета новой экспедиции МКС-59/60 составит 204 суток. 

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