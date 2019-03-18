Компания OneWeb привлекла дополнительно $1,25 млрд на создание спутниковой группировки

НЬЮ-ЙОРК, 18 марта. /ТАСС/. Компания OneWeb, создающая группировку спутников для обеспечения широкополосного доступа в интернет для пользователей по всему миру, сообщила о привлечении дополнительного финансирования в размере $1,25 млрд. Информация об этом размещена в понедельник на сайте компании. Следовательно, общий капитал компании составил $3,4 млрд.

Новые средства "привлечены после успешного запуска первых спутников OneWeb, и таким образом компания получила возможность ускорить процесс создания к 2021 году глобальной коммуникационной сети".

В четвертом квартале нынешнего года, сообщила OneWeb, ежемесячно будут осуществляться запуски более чем 30 спутников, чтобы довести численность группировки до 650 спутников.

Первые шесть спутников, которые заложат основу будущей низкоорбитальной системы связи компании OneWeb, были выведены на расчетную орбиту российскими ракетой "Союз-СТ-Б" и разгонным блоком "Фрегат" 28 февраля. Запуск был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Оператором запуска выступила французская компания Arianespace.

Каждый из спутников весом 147,7 кг, созданных в сотрудничестве с европейской компанией Airbus, оборудован двумя солнечными батареями, плазменной двигательной установкой и бортовым датчиком спутниковой навигации GPS. Они будут работать на высоте 1,2 тыс. км над поверхностью Земли. Предполагаемый срок службы аппаратов составляет пять лет.

В рамках контракта, подписанного в 2015 году между Arianespace и OneWeb, планируется 21 запуск аппаратов российскими ракетами-носителями "Союз" с космодромов Куру и Байконур (Казахстан) с опционом на пять дополнительных стартов.