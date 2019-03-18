Международный изоляционный эксперимент SIRIUS стартует в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международный изоляционный эксперимент SIRIUS, в ходе которого экипажу из шести человек предстоит выполнить "лунную миссию" за 120 суток, стартует во вторник в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН).

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Согласно решению мандатной комиссии, в экипаж вошли четыре представителя России и два представителя США. Командиром утвержден российский космонавт Евгений Тарелкин, бортинженером - Дарья Жидова (Россия), врачом - Стефания Федяй (Россия), испытателями-исследователями - Рейнхолд Повилаитис (США), Анастасия Степанова (Россия) и Аллен Миркадыров (США).

Одной из основных задач SIRIUS станет оценка учеными влияния изоляции в гермообъекте на физическое и психологическое здоровье международного экипажа, которому предстоит "долететь" до Луны. За четыре месяца изоляции будет выполнен 81 эксперимент по психологии, физиологии, иммунитету, метаболизму, микробиологии, гигиене и телемедицине. Также во время SIRIUS будет апробировано новое медицинское оборудование, телемедицинские технологии и приемы оказания первой медицинской помощи в дальнем космическом полете.

Согласно сценарию эксперимента, экипажу предстоит добраться до орбиты Луны, состыковаться с орбитальной станцией, затем "прилуниться", выполнить несколько выходов на поверхность спутника Земли и выбрать место для будущей лунной станции. Как ранее в интервью ТАСС сообщил космонавт Евгений Тарелкин, участники SIRIUS будут "выходить" на поверхность Луны в скафандрах, дополненных шлемами с виртуальной реальностью.

Во время эксперимента экипаж будет ограничен в общении с родственниками и друзьями, "оставшимися" на Земле. Даже переговоры с ЦУПом будут вестись с задержкой во времени, которая будет достигать пяти минут. Кроме того, экипаж будет поджидать ряд нештатных ситуаций, с которыми им придется справляться самостоятельно.

Питаться экипаж будет также по специально разработанному для SIRIUS меню. Как сообщили ТАСС в Федеральном научном центре имени И. В. Мичурина, для участников эксперимента подготовлено 25 блюд, максимально приближенных к домашним - от супов до ягодных десертов и свежих фруктов. Продукты для космонавтов обладают высокой антиоксидантной активностью. Они будут помогать организму справляться с воздействием радиации и стабилизировать психоэмоциональное состояние в условиях замкнутого пространства.

О проекте SIRIUS

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится совместно ИМБП РАН и НАСА в кооперации с партнерами из Германии, Франции, Италии и других стран. Проект включает серию экспериментов, которая реализуется для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway).

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование.

Ранее сообщалось, что сумма, в которую обойдется реализация программы SIRIUS, составит миллионы долларов.