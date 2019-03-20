Эксперты: летные испытания межпланетной станции "Венера-Д" могут стартовать до 2029 года

ТАСС, 20 марта. Межпланетная автоматическая станция "Венера-Д" может выйти на летные испытания в период с 2026 по 2029 год в зависимости от скорости разработки проекта. Такую возможность просчитала российско-американская группа ученых и представила в совместном отчете, опубликованном на сайте Лунного и планетарного института (LPI, США).

"[Летные испытания] продлятся с июня 2026 года по июнь 2029 года (медленная разработка)", - говорится в документе.

Если на разработку проекта потребуется больше времени, то летные испытания могут начаться либо в январе 2028 (реалистичный план), либо в ноябре 2029 года (медленный план) и продлятся три года. При этом создание эскизного проекта "Венеры-Д" может быть завершено либо в январе 2023 или 2024 года, либо в июне 2024 года.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается Институт космических исследований (ИКИ) и НПО имени С. А. Лавочкина. Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на пресс-конференции в США сообщил, что стоимость миссии может достигать $1 млрд.