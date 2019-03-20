Reuters: Boeing отложила на три месяца запуски нового корабля к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Американская компания Boeing отложила на три месяца беспилотный запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС). Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники, на такой же срок сдвинут и пуск корабля с экипажем.

Ранее сроки первого беспилотного запуска корабля CST-100 Starliner были изменены с марта на апрель текущего года. При этом график первого полета корабля с экипажем был оставлен без изменения - он запланирован в августе 2019 года.

С 2011 года к Международной космической станции из пилотируемых кораблей летали только российские корабли "Союз". Они доставляют российских, американских и других членов экипажа МКС. В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing. Корабль Crew Dragon компании SpaceX был запущен к МКС 2 марта и впервые пристыковался к станции 3 марта.

Его отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В июле может состояться запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на борту, после чего в NASA примут решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.