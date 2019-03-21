Российские ученые выявили слабые места перовскитных солнечных батарей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Группа исследователей Сколтеха, Института проблем химической физика РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и Уральского федерального университета открыла новые свойства перовскитных солнечных батарей, которые пока не позволяют использовать их на космических кораблях и спутниках. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Сколковского института науки и технологий.

Перовскит - название редкого минерала, титаната кальция. Перовскитные солнечные батареи легче и дешевле кремниевых, их производство не токсично, а сами элементы можно делать тонкими и гибкими, что делает их перспективными для использования в космосе.

Оценивая возможности использования перовскитных солнечных батарей на космических кораблях и спутниках, российские специалисты рассмотрели их радиационную стабильность по отношению к действию гамма-лучей. Результаты работы были опубликованы в Journal of Physical Chemistry Letters.

"Ученые выяснили, что гибридные бромидно-йодидные комплексные галогениды свинца пока не подходят для использования в космосе и необходим поиск более стабильных материалов, на чем и сосредоточены сейчас усилия исследовательского коллектива под руководством профессора Сколтеха Павла Трошина", - говорится в сообщении.

В космосе солнечные батареи должны выдерживать не только повышенную солнечную радиацию, но и проявлять устойчивость к высоким дозам гамма-лучей. Это необходимо для поддержания стабильной работы устройств на орбите в течение нескольких лет.