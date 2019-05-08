Экипаж корабля "Союз МС-11" вернется на Землю 25 июня

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Посадка пилотируемого корабля "Союз МС-11" запланирована на 25 июня. На нем после длительной экспедиции вернется на Землю космонавт Олег Кононенко с астронавтами Энн Макклейн (NASA) и Давидом Сен-Жаком (Канадское космическое агентство), сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Посадка [запланирована на] 25 июня", - отметили в госкорпорации.

Кононенко, Макклейн и Сен-Жак отправились на орбиту на корабле "Союз МС-11" 3 декабря. Изначально они должны были полететь к Международной космической станции в конце месяца, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" в октябре старт был перенесен на более ранний срок. Планируется, что длительность экспедиции составит 194 дня.

Российскому космонавту вместе с коллегой Алексеем Овчининым предстоит совершить еще один выход в открытый космос 29 мая. Ассистентом во время операции будет американский астронавт Кристина Кох. Предыдущий выход в открытый космос Кононенко совершал в ночь с 11 на 12 декабря вместе с коллегой Сергеем Прокопьевым, который вернулся на Землю в конце 2018 года. Они осмотрели просверленное отверстие в обшивке пилотируемого корабля "Союз МС-09", которое было обнаружено в августе прошлого года.