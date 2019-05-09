Почти 50 спутников "Глонасс" планируют запустить до конца 2033 года

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Почти 50 спутников навигационной системы ГЛОНАСС планируется запустить до конца 2033 года. Об этом говорится в Стратегии развития системы до 2033 года, которая имеется в распоряжении ТАСС.

В частности, в 2019-2020 годах в космос должны отправиться на ракетах-носителях "Союз-2" 10 спутников системы. С 2024 года аппараты будут запускать в космос не только на ракетах "Союз", но и на тяжелой версии ракеты-носителя "Ангара". Всего с 2024-го по 2034 год запланировано девять запусков ракет "Ангара-А5" со спутниками навигационной системы.

Ракеты "Союз", согласно стратегии будут, доставлять в космос по одному спутнику системы, "Ангара" - по два аппарата. Согласно материалам, больше не предполагается возможность использования для будущих запусков аппаратов системы ГЛОНАСС ракет семейства "Протон".

Согласно документу, с 2030 года штатная орбитальная группировка ГЛОНАСС будет полностью состоять из 24 новых аппаратов "Глонасс-К2", которые будут построены только из отечественных комплектующих.