Спецпомощник директора NASA по миссии на Луну уходит в отставку после назначения в апреле

ВАШИНГТОН, 24 мая. /ТАСС/. Специальный помощник директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по вопросам подготовки миссии на Луну Марк Сиранджело покидает свой пост через полтора месяца после своего назначения на эту должность. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении директора NASA Джеймса Брайденстайна.

Он подчеркнул, что Конгресс США не принял предложение ведомства о его реорганизации с целью создания нового управления внутри NASA, работа которого была бы направлена на подготовку миссии на Луну. Брайденстайн отметил, что NASA "будет продвигаться вперед в рамках нынешней организационной структуры" и изучит, какие организационные изменения необходимы для отправки астронавтов на Луну к 2024 году.

Директор NASA напомнил, что Сиранджело занимался вопросами исследования Луны и данным предложением о реорганизации. "Учитывая, что NASA больше не собирается создавать новое управление для миссии [на Луну], Марк решил искать другие возможности. Я хочу лично поблагодарить Марка за его работу и ценный вклад", - заключил Брайденстайн. Сиранджело занял свою должность в начале апреля.

Ранее NASA объявила о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну будет называться "Артемида". Президент США Дональд Трамп тогда же принял решение выделить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Вашингтонская администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну к 2024 году, а отправить астронавтов к Красной планете ориентировочно в середине 2030-х годов.