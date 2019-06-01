Китай до конца года запустит четыре спутника "Хайнань-1"

САНЬЯ /Китай/, 1 июня. /ТАСС/. Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1". Об этом заявил директор Хайнаньского института космической информации при Академии наук Китая Ян Тяньлян.

"В конце этого года мы запустим четыре оптических спутника "Хайнань-1" первой серии", - приводит его слова газета "Хайнань жибао". "К 2022 году наш институт планирует запустить еще шесть спутников высокого спектрального разрешения "Санья-1" и радиолокационных аппаратов "Саньша-1", - указал он.

После успешного формирования спутниковой группировки космические аппараты будут обеспечивать наблюдение за земной поверхностью для нужд судоходства и рыболовной отрасли. Кроме того, спутники могут быть задействованы при проведении поисково-спасательных операций на море.

На территории провинции Хайнань расположен один из четырех космодромов Китая - Вэньчан. Он является крупнейшим и новейшим стартовым комплексом КНР, а также самым южным из них - расположен всего на 19 градусов севернее экватора, что позволяет дополнительно увеличить полезную нагрузку запускаемых с него ракет. Еще одной важной стороной космодрома является его расположение на побережье и наличие удобных бухт, что также облегчает доставку на него грузов и тяжелых ракет-носителей.

Строительство космодрома длилось пять лет и завершилось в 2014 году. Первый запуск был осуществлен 25 июня 2016 года. В будущем Вэньчан будет использоваться для запуска модулей китайской космической станции и в миссиях по исследованию Луны.