Ракета Falcon 9 с тремя канадскими спутниками стартовала с базы ВВС США в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с тремя канадскими спутниками для исследования Земли RADARSAT Constellation стартовала в среду с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния). Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

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Запуск был осуществлен в 07:17 по времени Западного побережья США (17:17 мск). Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю и приземлилась на посадочную площадку на базе Ванденберг.

Аппараты проекта RADARSAT Constellation призваны заменить устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года. Стоимость нового проекта оценивается в 1,2 млрд канадских долларов ($890 млн). Как утверждают в Канадском космическом агентстве, спутники RADARSAT Constellation призваны, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также отслеживать передвижения кораблей в этом регионе.

Запуски Falcon 9 осуществляются с арендуемых SpaceX пусковых площадок баз ВВС США Ванденберг и на мысе Канаверал (штат Флорида), а также из Космического центра им. Джона Кеннеди, расположенного на острове Мерритт северо-западнее мыса Канаверал. Стоимость одного пуска ракеты составляет в среднем $60-65 млн (зависит от массы и объема выводимой полезной нагрузки).