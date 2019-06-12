Медведев проведет совещание о развитии Роскосмоса

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Как уточнила пресс-служба правительства, к участию в обсуждении приглашены первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава правительства уже проводил аналогичное совещание 23 января текущего года. Тогда основной упор был сделан на финансово-экономическую составляющую. Было проанализировано состояние Роскосмоса и его подведомственных организаций с учетом целого ряда накопившихся проблем. Медведев призвал руководство госкорпорации серьезно работать, чтобы остаться на глобальном рынке космических услуг.

Государство инвестирует в освоение космоса значительные средства. Запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года - более 515 млрд рублей. Планируется, что эти средства пойдут на наращивание орбитальных возможностей России, создание носителя сверхтяжелого класса и выполнения программы пилотируемых полетов. При этом к Роскосмосу у правительства есть вопросы в части эффективного расходования бюджетных инвестиций. В 2018 году порядка 16% от выделяемых сумм попросту не были использованы.

Планы и перспективы

Перед космической отраслью в настоящий момент поставлены масштабные задачи. В частности, ранее Рогозин заявил, что Роскосмос намерен вернуть России лидирующие позиции в космосе. В одном из интервью глава госкорпорации подчеркнул, что формула "Космос - вне политики" в современном мире уже не работает. "Космос - это квинтэссенция политик. Космос - это демонстрация технологической мощи страны, возможностей того, что она может сделать", - сказал он.

При этом для того, чтобы вернуть лидирующие позиции в космосе, России нужны новые средства выведения. Большие надежды в этом плане возлагаются на создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, который откроет дорогу на окололунную орбиту и в перспективе - в дальний космос.

В качестве первой ступени предложено использовать технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третью ступень создавать в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром имени М. В. Хруничева. Такая концепция обусловлена жесткими бюджетными ограничениями, вследствие чего все составные части ракеты сверхтяжелого класса должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска.

К началу эксплуатации новой ракеты потребуется и развитие наземной инфраструктуры. Ожидается, что соответствующие работы на космодроме Восточный стартуют в 2026 году, за два года до предполагаемого первого запуска. По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдутся в 1,5 трлн рублей.

Космическая программа

16 апреля Совет безопасности РФ обсудил госполитику в области космоса. По его итогам правительству было поручено подготовить Стратегию развития Роскосмоса к 15 июля. Во время заседания президент России Владимир Путин отметил, что отрасль должна быть глубоко модернизирована.

Сейчас в России действует Федеральная космическая программа, которая рассчитана до 2025 года. Однако генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце мая сообщил, что она не позволяет планировать нагрузки по сверхтяжелой ракете, поскольку она планируется на 2028 год.

По его словам, госкорпорация собирается подготовить единую государственную космическую программу с горизонтом до 2030 года по аналогии с действующей в интересах военных госпрограммы вооружения. Рогозин также отметил, что стратегической миссией отечественной космической отрасли является расширение экспансии и влияния России.

Лунная программа

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что она будет реализована в несколько этапов до 2040 года. Рогозин убежден, что ее нужно рассмотреть в комплексе вместе с РАН, чтобы программа была полностью увязана с точки зрения технических возможностей и научной значимости.

Оценка существующих сейчас отдельных проектов лунной программы должна быть завершена к осени. На то же время запланирован доклад по исследованиям Венеры и Марса.

В 2030 году Роскосмос планирует осуществить высадку человека на Луну, после чего там будет создан модуль лунной базы. До этого к естественному спутнику Земли должны быть направлены автоматические аппараты. В частности, на 2029 год намечено комплексное исследование Луны автоматическим луноходом.