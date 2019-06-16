Роскосмос опубликовал мотивационный ролик в день 56-летия первого полета женщины на орбиту

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Роскосмос разместил в воскресенье на своей странице в Instagram видео с призывом сделать впервые что-то важное, в том числе подать заявку в отряд космонавтов. Ролик был размещен в день 56-летия первого полета женщины на орбиту, который совершила Валентина Терешкова.

"Пусть эти слова помогут сделать впервые что-то важное для вас: преодолеть страхи, стать сильнее, лучше или даже подать заявление для нового отбора в отряд космонавтов", - говорится в подписи к видео.

В Роскосмосе также предположили, что это видео может смотреть "первая женщина, которая осуществит полет к Луне".

Ролик сопровождается записями переговоров Терешковой с Землей во время ее полета и фразы из ее интервью. "Полет - всегда довольно тяжелое испытание. Не каждый выдерживает. Боялась, страшно было - да ты вообще об этом не думаешь", - сказала за кадром Терешкова.

Завершается видео кадрами с космонавтом-испытателем Анной Кикиной, которая сейчас является единственной девушкой в российском отряде космонавтов. Оно сопровождается словами Терешковой, сказанными ею в одном из интервью (эти слова были сказаны не про Кикину, но прекрасно подошли для видеоролика): "Она находится в хорошей форме, и я желаю ей скорей полететь, совершить космический полет".

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре отметил, что госкорпорация ждет более активного участия девушек.