Конструкторы сообщили о готовности корабля "Союз МС-13" к полету к МКС

ТАСС, 28 июня. Главные конструкторы российских ракетно-космических предприятий доложили о готовности корабля "Союз МС-13", ракеты-носителя "Союз-ФГ" и наземных систем к запуску 20 июля. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Совета главных конструкторов, размещенном в пятницу на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"С докладами о готовности всех систем и приборов корабля "Союз МС-13" и РС МКС также выступили главные конструкторы, ответственные представители РКК "Энергия" и организаций-соисполнителей: РКЦ "Прогресс", НИИ ТП, Российские космические системы, НИИ "Субмикрон", НПП "Звезда", ЦНИИмаш, МКБ "Искра", НИИ парашютостроения, КБ Химмаш, НИТС, НИИ СК, ЦЭНКИ, Служба ЕС АКПС, ИМБП, НИИ ЦПК, КБ "Салют" и других", - сообщили в корпорации.

В нем также указано, что в ходе экспедиции МКС-60 будет осуществлено 52 эксперимента по программе научно-прикладных исследований, из них 46 - с участием членов экипажа.

В свою очередь, представитель НАСА Кевин Меллет рассказал о готовности американского сегмента МКС к прибытию ТПК "Союз МС-13".

На заседании Совета главных конструкторов Российский сегмент МКС допущен к выполнению программы очередного этапа эксплуатации станции.

В основной экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-13" включены космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты НАСА и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано (Италия), в дублирующий - Сергей Рыжиков (Роскосмос), Томас Машберн (НАСА) и Соити Ногути (Японское космическое агентство). Окончательно составы экипажей утвердит госкомиссия на космодроме Байконур за несколько дней до старта.