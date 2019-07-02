Полное солнечное затмение. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

2 июля можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина. Максимальная фаза затмения наступит в 22:23 мск, а продолжительность полной фазы составит 4 с половиной минуты.

Всего в 2019 году должно было произойти пять затмений: три солнечных и два лунных. Следующее затмение Солнца можно будет увидеть 26 декабря. Это будет кольцеобразное затмение, когда Луна закроет центральную часть звезды, оставив видимым лишь яркое кольцо.