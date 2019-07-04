Спутник "Метеор-М" и более 30 малых космических аппаратов запустят с Восточного

ЦИОЛКОВСКИЙ /Амурская область/, 5 июля. /ТАСС/. Метеорологический космический аппарат "Метеор-М" № 2-2 и более 30 малых спутников запустят в пятницу на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", российским метеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-2 и другими попутными спутниками запланирован в 08:41 мск 5 июля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Роскосмоса.

"Метеор-М" № 2-2 - гидрометеорологический спутник, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Аппарат "Метеор-М" № 2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.

В качестве попутной нагрузки на орбиту также будут выведены еще 32 спутника, в том числе три российских научно-образовательных спутника формата cubesat - "Сократ", "ВДНХ-80" и "АмурСат". Остальные принадлежат заказчикам из 11 стран, в том числе Великобритании, Германии, Израиля, США и Франции. Иностранные космические аппараты запускаются по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос пусковые услуги".

Июльский пуск станет первым в этом году с Восточного и пятым в истории новейшего российского гражданского космодрома.