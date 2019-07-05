Запуск спутника-наблюдателя ОАЭ Falcon Eye 1 отложили из-за непогоды

ТАСС, 5 июля. Компания Arianespace отложила запуск спутника-наблюдателя Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 1, запланированный на 5 июля, из-за погодных условий в районе космодрома Куру.

"Из-за неблагоприятных высотных ветров над Гвианским космическим центром компания Arianespace приняла решение, что заключительный этап подготовки к запуску не может быть начат в пятницу, 5 июля 2019 года, как было запланировано. Поэтому полет откладывается", - сообщается в пятницу на сайте компании.

Теперь запуск спутника Falcon Eye 1 намечен на воскресенье, 7 июля, в 22:53:03 по местному времени (04:53:03 мск 8 июля).

Falcon Eye 1 станет первым из двух военных разведывательных аппаратов, запускаемых по контракту с ОАЭ. Известно, что они должны расположиться на низкой орбите. За их разработку отвечали компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space.