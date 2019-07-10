Virgin Orbit испытала систему воздушного старта ракет для вывода спутников на орбиту

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Компания Virgin Orbit британского миллиардера Ричарда Брэнсона в среду в небе над штатом Калифорния успешно испытала систему воздушного запуска ракет-носителей, предназначенных для вывода спутников на орбиту Земли. Об этом Virgin Orbit информировала в своем Twitter.

Испытания проводились во время полета модифицированного самолета Boeing 747, оборудованного системой сброса ракеты, в небе над пустыней Мохаве в Калифорнии. Сам боезаряд был холостым и, помимо металлических болванок, нес воду и антифриз для придания необходимой массы.

"Вот это мы называем настоящим тестом на сбрасывание. Испытание сброса небольшого носителя, предназначенного для запуска спутников, прошло очень успешно", - информировала Virgin Orbit, разместив также видео теста. Компания планирует до конца июля завершить сборку ракеты-носителя в ангаре в городе Лонг-Бич (штат Калифорния) и приступить к подготовке к первому испытательному запуску. Его предполагается осуществить до завершения лета.

Схожий принцип пусков использует другое предприятие Брэнсона - Virgin Galactic. В феврале текущего года эта компания провела испытательный суборбитальный запуск корабля SpaceShipTwo, который поднялся на высоту почти 90 км. На его борту находились пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи, а также руководитель группы подготовки персонала компании Бет Мосес.

Virgin Galactic осваивает суборбитальный туризм. Ожидается, что у этой компании стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, составит около $250 тыс. Планы регулярных туристических полетов в космос вынашивают также Blue Origin и SpaceX.