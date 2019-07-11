Опубликованы фотографии второй посадки японского зонда на астероид Рюгу

ТОКИО, 11 июля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) в четверг опубликовало фотографии второй посадки зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли.

На фотографиях, снятых в момент приземления и через четыре секунды после него видна плотная каменистая структура космического тела и разлетающиеся во все стороны мелкие обломки раздробленной породы. Для забора грунта использовалась специальная вакуумная пушка, выстреливающая металлической пулей в поверхность астероида и засасывающий кусочки грунта пылесос.

Другие два снимка были сделаны зондом после отрыва от поверхности на высоте 10 и 100 м. На них можно разглядеть точку приземления аппарата. Впоследствии зонд должен прислать больше кадров выполненной миссии.

"Все было сделано в соответствии с изначальным планом, что говорит о большом успехе нашей работы. Посадка произошла в 10:06 (04:06 мск). В этот же момент мы зафиксировали повышение температуры зонда более чем на 10 градусов, что говорит об успешном срабатывании механизма запуска пули", - рассказал представитель JAXA Такаси Кубота.

Успешная миссия

За сутки до посадки зонд начал медленно снижаться с орбиты на расстоянии 20 км от астероида. За 500 м до Рюгу аппарат был переведен в автоматический режим управления из-за отсутствия возможности оперативно следить за его поведением с Земли. В качестве ориентира для посадки "Хаябуса-2" использовал сброшенную ранее на поверхность космического тела контрольную метку.

В качестве точки приземления был выбран созданный с помощью этого же зонда в апреле искусственный кратер. В результате этой миссии в JAXA рассчитывают получить образцы подземных пород, которые не подвергались прямому воздействию радиации в открытом космосе. Предыдущую посадку "Хаябуса-2" совершил на Рюгу в феврале. Тогда зонд успешно собрал нужные образцы грунта.

Сейчас специалисты JAXA должны принять решение, нужна ли будет еще одна посадка на астероид, поскольку лишние риски при наличии успешных результатов двух миссий не нужны. На Землю, по предварительному плану, зонд должен вернуться в конце 2020 года.

Астероид Рюгу (в переводе с японского - "дворец дракона") находится между Землей и Марсом. "Хаябуса-2" был запущен к нему в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. Особые надежды ученые возлагают на то, что там удастся обнаружить следы воды и органических веществ, что, как полагают, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.