В NASA показали снимок аппарата Curiosity, сделанный с орбиты Марса

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало в субботу снимок марсохода Curiosity. Фотография была сделана с орбиты Красной планеты другим аппаратом NASA - Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).

Как уточняет портал Space.com, марсоход был запечатлен 31 мая 2019 года. На фотографии, сделанной с помощью камеры высокого разрешения HiRISE, разработанной специалистами Университета Аризоны, можно разглядеть небольшое яркое пятно. Эксперты NASA подчеркивают, что это и есть Curiosity, блеск металлической поверхности которого удалось запечатлеть MRO. Возможность сфотографировать марсоход в NASA назвали большой удачей.

"Зеркальные отражение на гладкой поверхности [марсохода] и являются самыми яркими пятнами на изображениях с HiRISE, - отметили в NASA. - Для того, чтобы камера увидела блеск марсохода, необходимо было, чтобы MRO и Cолнце находились строго в определенных позициях".

Curiosity был доставлен на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла.