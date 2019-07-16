В Москве завершается международный эксперимент SIRIUS, воспроизводящий полет на Луну

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Международный эксперимент SIRIUS, в ходе которого экипаж из шести человек четыре месяца провел в изоляции, завершится в среду в Москве на базе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"SIRIUS-19 - четырехмесячный эксперимент, который проводился в Наземном экспериментальном комплексе (НЭК) ИМБП в Москве. В состав многонационального экипажа вошли три женщины и трое мужчин: командир, бортинженер, врач и три исследователя", - сообщили журналистам в пресс-службе института. Командиром интернационального экипажа был выбран российский космонавт Евгений Тарелкин. Также в его состав вошли два представителя США.

Сценарий эксперимента воспроизводил основные этапы реального космического полета на Луну, включая операции на орбите естественного спутника и на ее поверхности.

Так, 23 мая четверо участников во главе с Тарелкиным осуществили виртуальную посадку на лунную поверхность. Для выхода они использовали специализированные костюмы со шлемом виртуальной реальности, что позволило действительно почувствовать себя на поверхности естественного спутника Земли. Костюм для имитации отработки напланетной деятельности стал совместной разработкой института, компании Sci-R и механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

На протяжении всех четырех месяцев экипаж выполнял ежедневный медицинский мониторинг и углубленную оценку состояния здоровья, регулярные физические тренировки, проводил насыщенную программу научных исследований по физиологии и психологии. Также изучалось влияние изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в группе. Всего было выполнено 79 научных исследований.

17 июля эксперимент будет завершен, экипаж покинет наземный экспериментальный модуль, в котором проходил SIRIUS.

Проект SIRIUS

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно ИМБП и Программой исследований человека NASA (Human Research Program, NASA HRP) во взаимодействии кооперации с организациями-партнерами при широком участии специалистов из России, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.