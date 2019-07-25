Китай запустил два научных спутника при помощи коммерческой ракеты-носителя "Гипербола-1"

ПЕКИН, 25 июля. /ТАСС/. Китай в четверг успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника при помощи коммерческой твердотопливной ракеты-носителя "Гипербола-1" (SQX-1). Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), запуск космических аппаратов при участии китайской "Компании по развитию аэрокосмических научно-технических проектов" и Пекинского политехнического университета был осуществлен в 13:00 по местному времени (08:00 мск) с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Запуск малогабаритной четырехступенчатой ракеты-носителя "Гипербола-1", произведенной китайской компанией i-Space, состоялся уже во второй раз. Первый был осуществлен 13 мая 2018 года. Ее длина составляет 20 метров, радиус в охвате - 1,4 метра, вес полезной нагрузки - 300 кг.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Помимо этого, китайские ученые реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в 2020-2025 годах.