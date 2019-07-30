Ракета-носитель "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-12" стартует с Байконура

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-12" стартует в среду с 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Запуск назначен на 15:10 мск. Как ожидается, двигатели ракеты проработают около девяти минут, в 15:19 мск корабль отделится от третьей ступени носителя. Сближение "Прогресса" с Международной космической станцией (МКС) планируется проводить по короткой двухвитковой схеме продолжительностью 3 часа 25 минут. Причаливание "грузовика" к стыковочному модулю "Пирс" будет выполнено в 18:35 мск в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских участников экипажа МКС.

Корабль должен доставить на станцию 1,2 т сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека - научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены.

Запуск "Прогресса МС-12" застрахован четырьмя страховыми компаниями на 3,7 млрд рублей. Цена контракта составила 233,4 млн рублей.

Космический корабль "Прогресс МС-12" разработан и произведен в Ракетно-космической корпорации "Энергия", ракета-носитель "Союз-2.1а" - в Ракетно-космическом центре "Прогресс".

Сейчас на борту МКС находится экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано. По данным Роскосмоса, кроме "Прогресса МС-12" до конца года по программе МКС планируется запустить еще пять грузовых кораблей - российский, японский и три американских.