Орбиту МКС скорректируют дважды 15 августа для подготовки к запуску "Союза" с "Федором"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) проведут 15 августа два маневра по 585 секунд каждый по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

"Первая коррекция пройдет в 08:53 мск. Двигатели будут работать в течение 585 секунд, приращение скорости составит 0,58 м/с. Повторное включение двигателей ожидается в 11:53 мск. Двигатель будет работать 585 секунд. Также приращение скорости составит 0,58 м/с", - сказали в институте.

В результате маневра минимальная высота над поверхностью Земли составит 415 км, а максимальная - 428,7 км, уточнили в ЦНИИмаш.

Как пояснили в институте, "операция будет проведена для формирования баллистических условий для выведения, сближения и стыковки с МКС космического корабля "Союз МС-14".

"Союз МС-14", как ожидается, отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию прибудет человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Этот робот получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".