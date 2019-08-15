ЦУП провел первый из двух маневров по коррекции орбиты МКС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели первый из двух запланированных на четверг маневров по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Он был осуществлен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

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"Коррекция орбиты прошла штатно. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-12" проработали расчетное время", - сказали в институте.

Второй маневр, который также будет проведен с помощью двигателей "Прогресса МС-12", ожидается в 11:53 мск. Расчетное время работы двигателей корабля - 585 секунд.

По данным ЦНИИмаш, в результате обеих коррекций минимальная высота МКС над поверхностью Земли должна будет составить 415 км, максимальная - 428,7 км.

Целью двух маневров является формирование баллистических условий для выведения, сближения и стыковки с МКС пилотируемого космического корабля "Союз МС-14", уточнили в институте.

"Союз МС-14", как ожидается, отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию прибудет человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Этот робот получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".