Орбиту МКС скорректировали второй раз за день

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели второй за день маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Он был осуществлен с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12", сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

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"Коррекция орбиты прошла штатно. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-12" проработали расчетное время", - сказали в институте.

Первая коррекция орбиты прошла около трех часов назад.

В ЦНИИмаш сообщили ТАСС, что коррекция орбиты необходима "для формирования баллистических условий для выведения, сближения и стыковки с МКС космического корабля "Союз МС-14".

"Союз МС-14", как ожидается, отправится к МКС 22 августа. На его борту на станцию прибудет человекоподобный робот "Федор", созданный компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС.